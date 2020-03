Næstved Erhvervs direktør Rasmus Holst Sørensen er ret tilfreds med torsdagens hjælpepakke til erhvervslivet, hvor der endelig også kom hjælp til selvstændige erhvervsdrivende, som vi har mange af her i kommunen. Her er han fanget ved en tidligere glad begivenhed. Privatfoto

Erhvervsdirektør: God hjælp til lokale virksomheder

Den hjælpepakke til erhvervslivet, som Finansministeriet præsenterede torsdag, vil være en stor hjælp for mange af Næstveds virksomheder.

- Den er mega relevant for mange af vores virksomheder.

Især to af punkterne i pakken, hvor der samlet snakkes om et trecifret milliardbeløb, vil ifølge erhvervsdirektøren komme Næstved til gode: Kompensationen af faste udgifter og den særlige hjælp til selvstændige.

Det er en stor hjælp at kunne få dækket op til 80 procent af de faste udgifter afhængig af hvor stort et omsætningstab, virksomheden forventer at få. Og de virksomheder, som regeringen har påbudt lukket, får dækket alle faste udgifter i perioden.