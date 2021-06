Venstres transportordfører Kristian Pihl-Lorentzen (i midten) har Næstved-motorvejen med til forhandlingerne om fremtidens infrastruktur. Her er han flankeret af fra venstre Torben Johansen fra Næstved Erhverv, partifællerne Louise Schack-Elholm, Jacob Jensen, Morten Dahlin og den lokale Venstre-leder Kristian Skov-Andersen samt Bo Frederiksen og Jakob Nørr fra Emerson. Fotos: Jørgen C. Jørgensen

Erhvervschok til Syd- og Vestsjælland: Næstved-Rønnede motorvej udsat til 2026-2027 i forhandlinger

Næstved - 27. juni 2021 kl. 04:43 Af Anita Corpas Kontakt redaktionen

Sjællandske erfarer, at det længe ventede tilsagn til motorvej mellem Rønnede og Næstved tilsyneladende udskydes yderligere. Kilder tæt på de aktuelle forhandlinger om en ny infrastrukturplan afslører, at Næstved-motorvejen er raslet ned på prioriteringslisten. Erhvervslivet er i chok.

Læs også: Frygter Hærvejsmotorvej skal udskyde sjællandske motorveje

- Jeg er dybt rystet. Det er jo slet, slet ikke, hvad vi er stillet i udsigt. Det er så langt fra det, vi hidtil har hørt fra alle partier. Det er vi slet ikke tilfredse med, siger Torben Johansen, formand for Næstved Erhvervsforening efter resultatet af dagens forhandlinger om ny infrastrukturplan til 160 milliarder kroner synes at sive mod Jylland.

Tidligere på ugen var det ellers et langt mere selvsikkert erhvervsliv i Slagelse, Faxe og Næstved, der sammen gik til kamp for ikke bare en motorvej mellem Rønnede og Næstved, men derimod den fulde visionære løsning med en gennemgående tværmotorvej for både rute 54 og 22 fra Slagelse til Faxe.

- Hvis det her er slutsignalet, at vi i Næstved starter i 2026 og Kalundborg i 2022, så ser jeg bare frem til et snarligt valg. Det her er vi på ingen måde tilfredse med, siger Torben Johansen.

DF nedslået Også finansordfører for Dansk Folkeparti, Rene Christensen er nedslået ovenpå dagens forhandlinger.

- Jeg undrer mig. Og jeg er ærgerlig over, at motorvejen mellem Næstved og Rønnede er prioriteret ned. Lige nu forlyder det, at den er udskudt til 2026-2027, siger han.

- Jeg får at vide, at det er sådan, det er, men vi ser gerne motorvejen rykket frem. Vi er jo sådan set klar med det hele, og det er absolut realistisk at holde den oprindelige plan, pointerer Rene Christensen, der dog glæder sig over, at motorvejen ved Kalundborg i stedet umiddelbart er rykket højere op på prioriteringslisten.

S-borgmester skuffet I Næstved er borgmester Carsten Rasmussen (S) umiddelbart også skuffet over udviklingen i dagens forhandlinger.

- Jeg vil dog først se det endelige forlig, men jeg sover ikke roligt, før jeg ser, hvad forliget er, og så bliver jeg rigtig ked af det, hvis det først bliver 2026. Det er der ingen tvivl om. Vi har jo kæmpet og kæmpet, siger Carsten Rasmussen.

Selv skrev borgmesteren for halvandet år siden til statsminister Mette Frederiksen og påpegede, at en forsinkelse af motorvejen kan komme til at koste socialdemokratiske stemmer.

- Hvis erhvervslivet er skuffet over, at motorvejen ikke kommer, så er det klart, at det kan koste mandater. Det er dybt skuffende, hvis det viser sig, at den først kommer i gang i 2026 eller 2027, pointerer Carsten Rasmussen.

For under et år siden lød budskabet fra samtlige transportordførere til Næstved ellers, at der var enighed om, at rute 54 mellem Rønnede og Næstved er en vigtig vej, men også en af de mest trafikale veje, som bare skal laves hurtigst muligt.

Forhandlingerne om den kommende infrastrukturplan ventes genoptaget i løbet af søndag formiddag.