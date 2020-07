Erhverv: Næstved-borgmester vil nedlægge erhvervshavn. Kollegaen i Vordingborg står med åbne arme. Vordingborg byder Næstved velkommen ved kajkanten

vordingborg/Næstved: I kan kan bare komme til Vordingborg. Sådan lyder meldingen fra Vordingborg Kommunes borgmester, Mikael Smed (S), efter at Næstved-borgmester Carsten Rasmussen i Sjællandske foreslog at nedlægge erhvervshavnen i Næstved.

- Næstved får en god og fremtidssikret havn. På sigt vil vi tilbyde et medejerskab af havnen i form af et aktieselskab, siger Mikael Smed, der ikke ser en fremtid for mindre havne a la Næstveds.