Spillerne er fra venstre: Helge Hansen, Helen Nielsen, Helge Adam Møller, Eva Heikamp, Mogens Harkamp og Torben Ploug. Sidstemanden Finn Olsen var forhindret i at deltage i den afsluttende træning mandag. Privatfoto

Erfarne golfspillere deltager i DM for hold

I den kommende weekend skal superveteranholdet fra Sydsjællands golfklub i Mogenstrup spille om danmarksmesterskabet for hold i det jyske. De to vindere af 1. division øst for Storebælt, Næstved og Hillerød, skal møde de to vindere vest for Storebælt, Ålborg og Odense.

Holdet består af en damesingle og fire herresingler samt en mixed foursome (en dame og herre, der spiller sammen og skiftes til at slå til bolden, indtil den er i hul). Holdet er meget erfarent, idet de samme spillere vandt sølvmedaljer for ote år siden. Med otte års ekstra træning satser de nu på at kæmpe om guldet.

Banen prøvespilles Næstved Kommune har sponseret poloer til holdet, så nu satser alle spillerne på, at Hillerød, Odense og Ålborg virkelig kan »Mærk Næstved«, når weekenden er slut.

Matcherne afvikles på Keller Park golfklub syd for Vejle. Hele holdet - minus Helge Adam Møller, der er til møde med transportministeren om motorvejen til Næstved - kører allerede fredag morgen mod Vejle for at prøvespille banen.

