Erfaren dyrlæge: Ejer har pligt til at tilse sine dyr

Næstved - 26. marts 2018 kl. 13:02 Af Mia Than West Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lørdag morgen lagde en borger mærke til en gruppe køer, som lå mistænkeligt stille på Dybsø. Han sejlede derfor over til øen og blev her mødt af et forfærdeligt syn.

Politiet blev alarmeret kl. 9.30 og tog derefter ud på Dybsø sammen med en dyrlæge og køernes ejer, landmand Niels Erik Nielsen. Her blev der fundet i alt 10 døde køer af racen Galloway, og en enkelt kalv blev aflivet på stedet.

Inger Lund Overgaard har været dyrlæge siden 1994 og har været tilknyttet Dyrenes Beskyttelse siden 2009.

Hun gør meget ud af, at dyrene skal have det godt. Dyrlægen kan ikke udtale sig om den konkrete sag med de døde køer på Dybsø, men vil gerne sige noget generelt om kvæg med udgangspunkt i dyreværnsloven.

- Lovgivningen siger, at dyrene skal have adgang til læskur eller naturlig bevoksning. Det kan være arealer med større bevoksning af grantræer. De skal også kunne ligge tørt, fortæller Inger Lund Overgaard.

Hun har skrevet speciale om udegående dyr i vinterperioden og fortæller, at kvæg sagtens kan overleve vinterkulde og hård frost under de rette forhold.

- Ja. Det kan de. Det er meget vigtigt for kvæg, at de kan ligge ned. De bruger omkring 10 timer i døgnet på at ligge ned, og der skal være plads til alle dyr, forklarer den erfarne dyrlæge.

- Dyr, der går ude i vinterperioden og vinterlignende vejr skal have tilskudsfodder og permanent adgang til drikkevand, uddyber hun.

Inger Lund Overgaard fortæller, at det er ejerens ansvar at sørge for at loven opretholdes. Ejeren har ifølge dyreværnsloven også pligt til at tilse dyrene med jævne mellemrum.

Inger Lund Overgaard vil ikke forholde sig til, om dødsårsagen skyldes sygdom eller manglende foder og vand. Hun oplever dog tit i sit arbejde, at udegående dyr ikke har adgang til læ. Hun fortæller, at det især i barske vejrforhold er ekstra vigtigt at holde øje med sine dyr.

- Det har virkelig været barskt for nylig med hård frost og blæst. Så er man da nødt til at tilse sine dyr tit - uanset hvad. Jeg oplever sjældent, de dør, konstaterer hun.

