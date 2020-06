Er du den heldige vinder af en million kroner?

Som spiller i Varelotteriet støtter man lokalmiljøet gennem køb af lodsedler. I Næstved modtager Industri- og Haandværkerforeningen For Næstved og Omegn to gange årligt et beløb baseret på antal solgte lodsedler i området. Foreningen kan bruge midlerne til at støtte lokale og velgørende formål. Derudover donerer Varelotteriet hvert halve år penge til landsdækkende sociale- og humanitære organisationer i Danmark - blandt andre Rådet for Sikker Trafik, Det Kriminalpræventive Råd og Mødrehjælpen.