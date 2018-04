Er din by årets landsby?

Bor du i en af de byer i Næstved Kommune, som har under 2.000 indbyggere, så skal du måske overveje at indstille byen til prisen »Årets Landsby 2018«. Ud over kravet om, at der maksimalt må bo 2.000 i byen, så skal den også have formuleret en udviklingsplan og have et organiseret lokalråd eller lignende. For at komme med i opløbet skal du skrive en ansøgning på maksimalt to sider, som fremhæver de initiativer, der har skabt konkrete resultater i form af øget bosætning og arbejdspladser. Derudover skal der vedlægges en kopi af udviklingsplanen, vedtægter for lokalrådet samt det seneste referat fra generalforsamlingen. Årets tema for ansøgningerne »Den samarbejdende landsby«.