Hvis det kan bevises, at våbnene skulle have været anvendt under rockerkonflikten i efteråret 2016 i Næstved, er det en særligt skærpende omstændighed. Foto: Preben Madsen/Media Næstved Foto: Picasa

Er de tiltalte Satudarah-rockere?

Næstved - 06. december 2017 kl. 08:30 Af Esben Thoby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sagen mod to mænd og to kvinder, der er tiltalt for i alt fem tilfælde af våbenbesiddelse under særligt skærpende omstændigheder er godt i gang ved Retten i Nykøbing. Mandag blev de fire - to mænd på henholdsvis 26 og 25 år samt deres ekskærester, begge 22 år - afhørt i sagen, og tirsdag var det en række vidner.

Anklager Skipper Pelle Falsled forsøger at bevise, at de to mænd har en stærk tilknytning til Satudarah. Hvis våbnene skulle have været anvendt som en del af rockerkonflikten i Næstved i efteråret 2016, er det en skærpende omstændighed, som giver en væsentlig strengere straf.

- Forholdet er begået inden den seneste lovskærpelse, men paragraffen betyder, at besiddelse af et enkelt våben giver mindst et års fængsel, hvor det efter våbenloven typisk vil give fire til seks måneder, forklarer anklageren.

Han fortæller, at hele sagen udspringer af politiets efterforskning i forbindelse med rockerkonflikten sidste år:

- Det er i virkeligheden anden halvdel af efterforskningen. Politiet har forsøgt at få nogen tiltalt for Satudarahs rolle i skyderierne, hvilket ikke er lykkedes. Men man har så fundet frem til de her oversavede jagtgeværer med tilhørende ammunition.

Begge mændene nægter tilknytning til Satudarah, men de indrømmer dog at kende flere, som er medlemmer af rockergruppen.