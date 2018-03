Enhedslistens Freja Lynæs Larsen må erkende, at hendes forslag ikke var forberedt godt nok.Foto: Robert Andersen

Enhedslisten vil have mere samarbejde efter begynderfejl

Næstved - 15. marts 2018 kl. 19:03 Af Robert Andersen

Det var i den bedste mening, men det ville have været imod lovgivningen, og derfor faldt Enhedslistens Freja Lynæs Larsens forslag om at vurdere hjemløse og beboere på forsorgshjemmet som aktivitetsparate per automatik i Beskæftigelse- og Uddannelsesudvalget.

- Det skulle jeg have undersøgt først, siger hun.

Freja Lynæs Larsen er nyvalgt i byrådet i Næstved. Det var en begynderfejl, men hendes tanker bag forslaget er grundfæstet i hendes eget arbejde på forsorgshjemmet i Næstved, hvor hun har oplevet, at mennesker bliver vurderet som jobparate, selv det ofte ikke er realistisk at tro, at de inden for tre måneder, som loven tilskriver, kan tage et fuldtidsjob.

Det er ofte mennesker, der hverken har bolig eller nem-id - ofte er de i behandling for alkohol eller psykiske sygdomme og har svært ved at tage imod tilbud.

- Det sker, at de bliver sanktioneret, fordi de ikke møder op som aftalt, og så har de end ikke råd til at bo på forsorgshjemmet, siger hun.

Da det er ofte mennesker med psykiske problemer eller alkoholproblemer, kan de være svære at tyde. Hun fortæller, at de ofte er bange for at fortæller sandheden på jobcenteret, hvis sandheden er, at de drikker 10 guldbajere om dagen.

Center for Arbejdsmarked (Jobcenter Næstved) mener dog, at det ikke er et problem, og at de fleste alligevel bliver vurderet til at være aktivitetsparate. Man erkender dog, at nogle bliver vurderet til at være jobparate.