Solceller er blevet en god forretning for landmændene, der kan tjene op mod 15.000 kroner pr. hektar ved at leje jorden ud til solceller. Modelfoto: Kenn Thomsen

Enhedslisten siger nej til solen: Lad Nylandsmose passe sig selv

- Ved at forvandle Nylandsmose fra konventionelt landbrug til våde enge, som det var engang, sparer vi stort på CO2-kontoen, ligesom udledning af landbrugsgødning til Karrebæk Fjord også reduceres markant. Derfor siger vi nej til solceller og ja til at genskabe Nylandsmose, siger partiets gruppeformand, Thor Temte.

I stedet foreslår partiet, at Gavnø gods stopper dræningen af Danmarks ældste inddæmning, og at landskabet får lov at passe sig selv.

