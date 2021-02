Thor Temte (EL) mener, at det er for nemt at få en miljøgodkendelse. Stod det til ham, blev lovgivningen ændret. Privatfoto

Enhedslisten forudså miljøskandale: Vil have ændret lovgivningen

- Jeg har lyst til at sige, at jeg er rasende, for det her er så urimeligt.

Ordene kommer fra Thor Temte, der sidder i byrådet for Enhedslisten, efter beskeden om, at Næstved Kommune har meldt Blue Miljø til politiet for ikke at have overholdt deres miljøgodkendelse.