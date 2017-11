Arenaen har fortsat snablen i kommunekassen, idet det seneste ekstraordinære tilskud på 10 millioner kroner er suppleret med et ekstraordinært driftstilskud på 1½ million kroner årligt for at undgå en konkurs, mener man i Enhedslisten, der har søgt aktindsigt i Arenaens økonomi.

Enhedslisten: Pinlig tavshed om arenaen

Enhedslisten i Næstved kræver fakta om Arena Næstveds økonomi på bordet nu. De har søgt om aktindsigt i de dokumenter, der ligger til grund for, at Arena Næstveds driftstilskud først behandles efter kommunalvalget på tirsdag.

Partiets spidskandidat Freja Lynæs Larsen skriver i en pressemeddelelse, at vælgerne har krav på at kende fakta om Arenaens økonomi, og partiet kræver derfor fakta om Arenaens økonomi på bordet NU!

Er det økonomiske mareridt med Arenaen slut? Eller skal skatteborgerne igen spæde flere millioner i den umættelige Arena?, spørger Freja Lynæs Larsen og beskylder byrådets magt­elite for at have mørkelagt Arenaens trængte økonomi.

»Arena Næstved har kostet skatteborgerne kassen. Millionerne er rullet ud af kommunekassen og NK Forsynings formue for at imødegå skandalerne og Arenaens økonomiske tømmermænd. Der er umuligt at finde en samlet opgørelse over hvor mange skattekroner, som til dato er brugt på ekstraordinære bevillinger og reklame for Næstved Arena«, skriver Enhedslisten og kalder tavsheden om Arenaens økonomi for pinlig.