Det kommer bag på Susanne Tatiq, at Thor Temte har forladt Enhedslisten. Foto: Anna C. Møhl

Enhedslisten: Ingen kommentarer til byrådspolitikers afgang

Efter at have lykønsket Susanne Tatiq med valget, vil Sjællandske gerne vide, hvad der er grunden til, at Thor Temte ikke er blandt topkandidaterne. Susanne Tarig fortæller, at medlemmer har truffet beslutningen, og at Thor Temte står længere nede på listen. Det kommer helt bag på Susanne Tariq, da Sjællandske kan fortælle, at Thor Temte vil forlade partiet og nu bliver løsgænger: