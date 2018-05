Helle Engbork med Hr. Engbork i favnen foran forretningen på Kindhestegade. Nu er hun og manden Rune Blichfeldt nomineret til Årets E-ner for deres succes på nettet og de sociale medier. Foto: Anders Ole Olsen

Engbork nomineret til e-handelspris

Engbork er blevet nomineret til prisen Årets E-ner. Her er tale om en pris uden for de almindelige kategorier, som uddeles, når FDIH, Foreningen for Dansk Internethandel, uddeler E-handelsprisen den 24. maj i Øksnehallen i København.

Kategorien Årets E-ner blev indført sidste år, og de nominerede til prisen udvælges af FDIHs direktør Niels Ralund, som tidligere har forklaret, at prisen går ud på at fremhæve en netbutik vurderet ud fra andre parametre end bundlinje, eksport og optimeringsdetaljer. Her er mere tale om en butik indenfor den elektroniske handel, som har giver FDIH-direktøren en aha-oplevelse.

Kandidaterne bliver præsenteret på FDIHs hjemmeside og får til uddelingen af E-handelsprisen et par minutter til at fortælle om deres koncept, inden publikum stemmer og dermed kårer Årets E-ner.

- Helle (Engbork, red.) og Rune (Blichfeldt, red.) går imod strømmen og har succes med det i en meget hård branche, og det kan jeg jo godt lide. Det er jo ikke nemt at drive modebutik, og her har Helle og Rune virkelig formået at tage de digitale virkemidler i brug, så de taler til kunderne, og dermed får løftet forretningen, siger FDIHs direktør Niels Ralund om nomineringen.

Hvad der for kun godt tre år siden startede med de to, er i dag blevet til 27 ansatte fordelt på butikken og webshoppen, i januar blev Engbork kåret til Årets Iværksætter 2018 i Næstved, og for nylig lancerede Helle Engbork sit eget tøjmærke »Humblebird«. Om Engbork også er en E-ner, afgøres den 24. maj.