Energiske kvinder hyldet med kulturpriser

Næstved - 25. oktober 2021

- Ihan Haydar er en mønsterbryder og en rollemodel - som trommeslager og som kvinde - der har gjort lynkarriere i musikbranchen.

Sådan lød beskrivelsen fra borgmester Carsten Rasmussen (S), da han i weekenden kunne afsløre trommeslager Ihan Haydar som vinder af Trelleborgfondens Kulturpris - i Næstved også kendt som Grundtvig-Marie Prisen. Det skete ved et arrangement på Rønnebæksholm, og med prisen følger også en check på 25.000 kroner.

- Ihan er et eksempel på, at man kan forfølge sin drøm og udfolde sit talent med hårdt arbejde og viljestyrke. Det er fantastisk, at Ihans talent har haft mulighed for at vokse frem her i Næstved, lød det videre fra borgmesteren.

Løj for forældrene 28-årige Ihan Haydar er kendt for sin store energi med trommestikkerne i hænderne. Hun voksede op i Gelsted, som hun kom til fra Irak i 2003. Hendes passion for trommer begyndte i 5. klasse i musiklokalet på skolen i Glumsø, men det var bestemt ikke noget, der behagede hendes forældre. Det fortalte hun tidligere på året i et interview med Sjællandske:

- De kom til Danmark for, at vi børn kunne blive læger eller advokater. De kunne ikke acceptere, at jeg hellere ville lave musik. "Du kan uddanne dig til hvad som helst, hvorfor vælge det mest usikre?". Så jeg løj for mine forældre og sagde, at jeg var til lektiecafé, når jeg i virkeligheden var ude at øve mig på trommerne. Det var det, jeg elskede.

Det var ikke sjovt at skulle lyve, og den unge Ihan Haydar var også usikker på sig selv. Hun troede, at musik ville forblive en hobby, og hun ville ikke skuffe sine forældre.

- Men da jeg kom med i Melodi Grand Prix i 2012 (som hun vandt sammen med sangerinden Soluna Samay, red.) gik det virkelig op for mig, at det godt kunne lade sig gøre, og jeg begyndte for alvor at drømme om en succesfuld, musikalsk karriere. Det begyndte også at gå op for mine forældre, at musikken faktisk gjorde mig rigtig glad, og jeg var god til det, sagde trommeslageren i det populære band L.I.G.A.

Ihan Haydar er i øjeblikket bortrejst, så hun havde ikke selv mulighed for fysisk at være til stede på Rønnebæksholm. Det var i stedet hendes tidligere modtagerklasselærer, Birgit Lillian Kobberø, der modtog prisen på hendes vegne.

Iværksætter og ildsjæl Ved arrangementet blev årets talentpris traditionen tro også uddelt. Prisen er oprettet af Kultur- og Demokratiudvalget som led i kommunens satsning på kunstnerisk talentudvikling.

Vinderen af Talentprisen og de medfølgende 10.000 kroner blev ildsjælen Simone Kiær Jensen, der som frivillig har dannet foreningen Næstved By People, som sætter spot på kultur og fællesskaber for unge i Næstved. Hun er også engageret i det nye borgerdrevne kulturhus Boderne.

- Du har et talent for iværksætteri, som beriger kulturlivet - og er til glæde for især unge, men også andre borgere i Næstved. Det er et talent, som vi gerne vil sige tak for og give dig anerkendelse for, sagde udvalgsformand Linda Frederiksen (S) i sin tale.

De to øvrige nominerede, Elliot Vinsbøl og Carl-Johan Paulsen, modtager hver en anerkendelse på 1000 kroner.

Førstnævnte er et stort talent på skateboard, hvor han er rollemodel for andre unge i Næstved Skatehal - og så er han endda udtaget til landsholdet. Carl-Johan Paulsen har på Talentskolens kunstlinje udmærket sig med en utrolig arbejdsomhed og et kunstnerisk og eksperimenterende talent med stort socialt engagement. Han blev i sommer optaget på Kunstakademiet i Amsterdam.