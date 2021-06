Det arbejdes på kompressorstationen i Everdrup med at kunne lukke de åbne grave på en forsvarlig måde, siger energi og sitemaneger (tv) Ole Hansen her med Lukas G. Johansen SG Security. Foto: Anita Corpas

Energinet bløder hver dag nye millioner

Næstved - 14. juni 2021 kl. 16:27 Af Anita Corpas Kontakt redaktionen

Ny ansøgning: Der kommer til at gå op imod et halvt år, før arbejdet med Baltic Pipe kan genoptages, alt imens koster det hver dag mange millioner kroner at ligge stille med anlægsarbejdet.

Blot få uger inde i lockdown af det 18 milliarder store Baltic-Pipe projekt, der har til formål at sikre en gasvej til Polen, har Energinet nærlæst over 100 kontrakter.

- Vi er i gang med at skabe et overblik over, hvilke kontrakter vi kan opsige straks, og hvilke, der for eksempel er inkluderet en force majeure.

- Det er meget forskellige kontrakter med væsentlig forskellige klausuler, siger Marian Kaagh, vicedirektør i Energinet, Baltic Pipe.

Hun fortæller, at over 1.000 entreprenører, håndværkere og øvrige samarbejdspartnere er tilknyttet det 410 km lange Baltic Pipe projekt, hvor 210 km af røret er over jordens overflade.

Ikke klokkeklart Imidlertid er det endnu uvist, hvor store de samlede økonomiske korsekvenser bliver på baggrund af, at Miljø- og fødevarenævnet først i juni tvangslukkede det milliardstore projekt ved at forkaste Miljøstyrelsens tilsagn til projektet.

- Endnu ved vi ikke, hvad hovedsummen er, eftersom det ikke i alle kontrakter fremgår klokkeklart, hvad der sker, såfremt vi ikke kan levere til tiden, eller hvornår vi er forpligtet til at være færdige, siger Marian Kaagh.

Hun forklarer, at der for nuværende stadig arbejdes nogle steder med dét, der bliver kaldt en »ansvarlig nedlukning«.

Det arbejde er fx stadig i gang på kompressorstationen i Everdrup. Der arbejdes stadig med at gøre klar til at kunne lukke de åbne grave på en forsvarlig måde.

- Vi har 1000 mennesker i marken, så det bliver rigtig dyrt. Det koster mange millioner kroner hver dag, bekræfter Marian Kaagh.

Halvt år med ny runde Baltic Pipe projektet kommer imidlertid til at ligge stille i minimum et halvt år, mens en ny ansøgning er i behandling, anslår miljøstyrelsen.

- Da sagen er hjemvist, skal vi ind og opdatere miljøkonsekvensrapporten. Bagefter skal rapporten i offentlig høring, hvorefter en eventuel tilladelse får en klagefrist på fire uger, siger kontorchef i Miljøstyrelsen for landskab og Skov, Niels Bjørkbom.

- Alt i alt er det groft skøn, men der kommer nok til at gå seks til otte måneder. Det har alvorlig betydning for projektets tidsplan og økonomi, siger Niels Bjørnholm og tilføjer, at den nye rapport med miljøkonsekvenserne blandt andet forholder sig til, om hvorvidt erstatningsbiotoper og andre foranstaltninger er gode nok.

- Det betyder, at man fra nævnets side ønsker at være sikker på, hvad de eksakte handlinger vil være for at genoprette levesteder for de berørte arter, som er under særlig beskyttelse. Det vil sige flagermus, birkemus og hasselmus.

- Det gør vi, for med sikkerhed at kunne sige, at projektet ikke er til skade for arterne, siger Niels Bjørkbom. Han pointerer, at miljøstyrelsens særlige fokus kommer til at handle om EU-habitatetdirektivet. Det vil sige fokus på de særlige regler om beskyttelse af sårbare arter og naturområder.

Landmænd ramt Særlig ramt er landmændene på den 210 kilometer lange rute, hvor jorden er skåret op.

- Jeg er oprigtig ked af den ulempe, det giver for lodsejerne. Jeg ved, at det er hårdt for landmændene at have jordene gravet op. Det er besværligt og giver meget omkørsel, siger Marian Kaagh og understreger, at de indgående aftaler med lodsejerne stadig holder. Ligesom den øgede gene indebærer yderlig erstatning.

Slukker for gassen Hvad der imidlertid sker, når gassen ikke rammer Polen til tiden, er endnu ikke helt klarlagt. Men en eller anden form for dagbøder er bestemt tænkeligt.

Givet er i hvert fald, at Polen står uden varme, når Rusland lukker for gassen i december 2022.

