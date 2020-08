En gruppe klimaaktivister indtog mandag morgen en byggeplads for at stoppe arbejdet med Baltic Pipe. De er nu anmeldt til politiet. Foto: Mia Than West

Energinet anmelder aktivister for ulovlig indtrængen

Næstved - 04. august 2020 kl. 19:44 Af Mia Than West Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Baltic Pipe er en gasrørledning, der forbinder Norge, Danmark og Polen. Den bygges i samarbejde mellem danske Energinet og polske Gaz-System. Hos Energinet ærgrer man sig over de aktioner, der mandag har fundet sted flere steder på Sjælland.

Aktivisterne er blevet anmeldt til politiet for ulovlig indtrængen, fortæller Søren Juul Larsen, chefprojektleder på Baltic Pipe-projektet.

- Det er normal procedure. Vores byggepladser er afmærkede og indhegnene. Det er et farligt sted at være, og der kan ske ulykker. Der er tunge maskiner, og der må ikke være nogen, som ikke er autoriserede til at være der. Vi kan ikke selv gribe ind. Det er den relevante myndighed, der skal håndtere det, siger Søren Juul Larsen.

Arbejdet stoppet Så snart Energinet fik besked om, at klimaaktivister havde besat Baltic Pipes byggepladser og maskiner valgte de at stoppe arbejdet og kontakte politiet.

- Vi stopper selvfølgelig arbejdet. Vi skal være sikre på, at vi har en sikker arbejdsplads, inden vi går i gang igen. Arbejdet går først i gang, når aktivisterne er væk, siger chefprojektlederen.

Aktionerne får dog ikke Energinet til at sætte en stopper for selve gasprojektet, der forventes færdig i oktober 2022 og står til at koste 14 milliarder kroner, hvoraf den danske stat hæfter for halvdelen.

- Vi er kede af, at man bryder ind på en arbejdsplads, hvor der kan være farligt at være. Vi respekterer, at man kan have en anden mening om det, siger Søren Juul Larsen og tilføjer:

- Vi har selvfølgelig forståelse for, at der kan være mange forskellige meninger om sådan et kæmpe infrastruktur-projekt.

