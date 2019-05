Baltic Pipe-gasledningen skal trækkes gennem Syd- og Vestsjællands muld fra nordvest til sydøst. Illustration: Energinet

Energinet: Fravigelse af gæsteprincippet er helt normalt

Næstved - 23. maj 2019 kl. 11:36 Af Niels Brande Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er intet usædvanligt i, at gæsteprincippet afviges, siger projektchefen for Baltic Pipe Søren Juul Larsen fra Energinet.

- Lige så snart, det handler om de her store infrastrukturprojekter, er det gængs, at man afviger det her gæsteprincip, eksempelvis ved anlæg af motorveje, siger projektchefen, som har forståelse for, at det har konsekvenser for de berørte lodsejere.

- Afvigelse af gæsteprincippet skal selvfølgelig også afspejle sig over for lodsejerne, eksempelvis omkring erstatninger, siger Søren Juul Larsen.

Energinet er blevet forsynet med samtlige høringssvar, som Miljøstyrelsen og Erhvervsstyrelsen har modtaget i forbindelse med anden høringsfase for Baltic Pipe.

- Alle de høringssvar, som Miljøstyrelsen og Erhversstyrelsen har modtaget, får vi selvfølgelig også. Vi får rigtig mange spørgsmål til projektet. Både gennem høringsfasen, men også derudover. Alle de spørgsmål, vi får, svarer vi direkte på til afsenderen. Det er vigtigt, at alle spørgsmål og bekymringer kommer med i den endelige betragtning for projektet, siger projektchefen, som også henviser til, at Energinet i efteråret besøgte samtlige berørte lodsejere og talte med dem om, hvorvidt der er fremtidige planer, byudvikling for eksempel, de skal forsøge at tage hensyn til.

Der er dog grænser for, hvor langt gasledningen kan flyttes inden for det areal, der i planlægningsfasen er reserveret til projektet i et spor på 250 meter. 50 meter er nok det maksimalt mulige.

På forårets borgermøder gik to scenarier igen hos de bekymrede lodsejere; dræn og strukturskader på landbrugsjorden. Strukturskader kan gøre, at udbyttet af landbrugsjorden bliver pauvert i mange år frem i tiden, mener blandt andre landboforeningen Gefion. Energinet forsøger at tage hensyn til det i projektet.

- Hverken vi eller landmændene er interesserede i strukturskader. Naturen skal gerne kunne genetablere sig selv hurtigst muligt. Vi forsøger at undgå strukturskader, og sker det, skal lodsejerne kompenseres, siger Søren Juul Larsen.

