DN Næstved kalder til kamp for bevarelse af Munkebakken, der mister endnu en bid, når VUC Absalon rykker ind i bymidten. Ill.: Næstved Kommune

Endnu engang er Munkebakken truet

Næstved - 04. februar 2020 kl. 20:30 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Debat

Munkebakken er en lille perle af det naturskønne istidslevn, Mogenstrup ås, midt i en storby og til stor glæde for mange af byens borgere.

Først tog man en bid af Munkebakken for at give plads til byggeriet af Professionshøjskolen Absalon.

Nu planlægges det at fjerne endnu en bid af Munkebakken til byggeri af Campus for professionsskolen Absalon.

Borgmester Carsten Rasmussen er citeret for at sige at det er meget lidt man tager og kun skråningen, men et bjerg består jo ikke kun af toppen. Siderne af bjerget er jo mindst lige så vigtige til at skabe en helhed og når man ser oversigtsbillederne, vil der jo stort set ikke være noget tilbage.

Så dermed bliver den lille bynære naturperle igen mindre. Det fremlagte lokalplanforslag rummer også mulighed for på sigt at tage endnu en bid af Munkebakken og bygge caféer m.m. Dette er i sandhed et klart eksempel på "salami-metoden" i praksis. Men perlen bliver mindre og mindre. Man fristes til at spørge, hvor lille skal en perle være, før den bare er et sandkorn uden større værdi? For der kunne jo også bygges diverse cafeer til de trængende studerende. Er vi kommet så langt væk fra naturen at vi har glemt hvor heldige vi er at kunne trække os tilbage til et så skønt sted indenfor gåafstand?

Ja der findes andre grønne områder og nye statsskove, men Munkebakken og resten af Åsen er så unikt et naturområde at vi må beskytte det, så det ikke ødelægges for fremskridtets skyld.

Munkebakken er et af Næstveds kendetegn og hvem er ikke vokset op med historien om trolden, der kom slæbende med sandsækken. Jeg håber det i fremtiden, vil være muligt at kunne fortælle børn og børnebørn den samme historie.

Nu må der protesteres inden Munkebakken ødelægges! Gør din indflydelse gældende og vær med til at værne om Munkebakken som et af Næstveds betydningsfulde bynære grønne områder. Der er borgermøde d. 6.2. Jeg opfordrer alle til at møde op og give jeres ord betydning.

Henriette Gaborit

Henriette Larsen

Sørupvej 24, Sørup

Danmarks Naturfredningsforening afd. Næstved