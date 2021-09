Se billedserie Sarah Eskekilde kan ikke få sine penge, selvom hun har fået medhold i huslejenævnet. Fotos privat

Endnu en strid om at tilbagebetale depositum kan ende i retten

Næstved - 02. september 2021 kl. 15:56 Af Jeppe Sahlholdt Kontakt redaktionen

Vinduerne var ved at rådne op i kanterne. Træet på altanen var så slidt, at Sarah Eskekilde ikke turde bevæge sig ud på den.

I fem år boede hun i en lejebolig på 112 kvadratmeter på Kildebakkevej 8 i Næstved. Huset er købt på tvangsauktion af Henrik Fuchs Rasmussen, som lejer de to lejligheder ud.

Det var bestemt ikke altid en dans på roser for Sarah Eskelund, som dog fik sat lejligheden pænt i stand, da hun boede der. Alligevel spøger lejemålet stadig.

I dag er hun flyttet til en anden lejlighed i Næstved, hvor hun underviser på SOSU-uddannelsen på ZBC.

Erkender god stand Sarah Eskekilde efterlod lejligheden i bedre stand, end da hun flyttede ind for fem år siden.

Det har udlejer Henrik Fuchs Rasmussen selv erkendt, og der var heller ingen anmærkninger, da hun flyttede ud.

Alligevel nægter Henrik Fuchs Rasmussen nu at udbetale hendes depositum på 16.800 kroner. Dét, selvom Huslejenævnet denne sommer har slået fast, at han skylder Sarah Eskekilde beløbet. Hun har stadig ikke set skyggen af pengene.

I stedet forsøger udlejeren at presse hende til at betale ham penge for ubetalte elregninger for fem år, som han mener, hun skylder ham. En beskyldning, som han umiddelbart har svært ved at dokumentere.

En ting er sikker. Sagen slutter ikke foreløbigt, og Sarah Eskekilde kan risikere at se langt efter hendes depositum.

Til Sjællandske oplyser Henrik Fuchs Rasmussen, at han havde tænkt sig at anke Huslejenævnets beslutning, og i stedet tage opgøret i byretten.

Men han ønsker ikke at udtale sig i sagen, så længe sagen ikke er afgjort.

Sarah Eskekilde hilser et juridisk opgør velkommen.

- Jeg vil gerne møde ham i byretten, for jeg kunne godt tænke mig at se den elregning på mere end 17.000, som han mener at have liggende.

- Jeg går hele vejen, for han skal ikke slippe af sted med det, siger hun.

Det er ikke første gang, at Henrik Fuchs Rasmussen ikke ønsker at betale et depositum tilbage til en af sine lejere.

DAGBLADET på Stevns har tidligere beskrevet et lignende forløb, hvor Ansine Timm også måtte se langt efter sit depositum.

I stedet forsøgte han ligesom med Sarah Eskekilde at kræve betaling for »ubetalte« elregninger.

Det var først, da DAGBLADET henvendte sig til udlejeren tirsdag den 5. januar 2021, at der kom skred i sagen.

- Hun får sine penge. Vi betaler selvom jeg ikke er enig i dommen. Men jeg anker den ikke, da sagen er for lille.

- Vi trak os for denne sag, da jeg efter samråd med min advokat hellere vil skille tingene ad og starte en ny sag mod lejer for manglende betaling af el, varme og vand i fem år, sagde Henrik Fuchs Rasmussen dengang til avisen.

På den måde adskiller sagerne sig, da han dengang opgav at anke sagen, og i stedet tilbagebetalte depositummet. Men igen nævner han manglende betaling af el, varme og vand i lejeperioden. Det hele lyder meget bekendt for Sarah Eskekilde.

Forsøger at intimidere Der var ingen anmærkninger i rapporten, da hun flyttede fra Kildebakkevej 8.

Hun havde malet alle rum, og forlod lejligheden i god ro og orden. Derfor er hun ked af, at sagen nu skal trækkes i langdrag.

For hende er det blevet en principsag, for hun mener ikke, at hun skylder nogen penge væk. Hun har været i kontakt med energiselskabet SEAS, som fortæller at hendes forbrug ved fraflytning var opgjort, og alle udestående beløb var betalt.

- Han forsøger at intimidere mig til at betale. Det er det samme fupnummer gang på gang. Det er som, om han har en procedure for de her ting. Det er meget ubehageligt, siger hun og fortsætter:

- Han kan ikke redegøre for sine påstande. Energiselskabet kan ikke genkende det billede, han prøver at tegne. Han forholder sig ikke til fakta, men han forsøger at holde fast i, at jeg skylder ham et højt beløb.

Uden i øvrigt at være præcis om, hvad beløbet så er.

Uanset hvad kan det ikke være højere end 16.800 kroner.

Sjællandske har været i kontakt med Henrik Fuchs Rasmussen telefonisk, mens han var på ferie. Han kan ikke huske, hvor mange penge Sarah Eskelund skylder, men at det har været beløb for omkring 500 kroner om måneden.

Årsagen er ifølge ham, at huset han udlejer har tre elregninger.

En for de to lejemål i huset, og så en fælles. Det skulle være denne fælles elregning, som Sarah Eskelund skulle have koblet en vaskemaskine op på. Men det afviser hun.

- Det er endnu en ting, han trækker op af hatten. Det er fis i en hornlygte, undskyld udtrykket.

