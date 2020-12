Endnu en standup'er på plakaten

Selvom Carsten Bang ikke har mange ligheder med en klassisk punker, har komikeren alligevel valgt at kalde sit nyeste onemanshow for Punk. De til trods for, at han ikke - som punk - er hverken rå, støjende eller enkel. Til gengæld understreger han, at den enkle glæde og rå energi, der kan opstå i standup, på mange måder er ret punk.