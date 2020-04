Stinus Madsen (tv.), Magnus Klit Nørlem og Tobias Riis (th.) har i Sjællandske fortalt om, hvordan livet på kasernen har været forandret under coronakrisen, og hvordan de har håndteret kasernekulleren. Nu får de værnepligtige atter lov til at komme på weekendorlov, men de må fortsat ikke forlade kasernen i hverdagene. Foto: Esben Thoby

Endelig orlov til værnepligtige

Værnepligtige hos Beredskabsstyrelsen over hele landet, herunder i Næstved, fik 11. marts besked på, at deres udgangsfrihed og weekendorlov var inddraget for at minimere risikoen for corona-smittespredning. I første omgang var det kun for en enkelt weekend, men forbuddet mod at forlade kasernerne blev siden forlænget ad flere omgange.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her