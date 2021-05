Endelig en tur i den mørke biografsal igen

Når biograferne igen åbner torsdag den 6. maj efter corona-nedlukningen, slår Nordisk Film Biografer Næstved dørene op med et stjernespækket program, hvor flere af efterårets store film igen bliver mulige at se. Der bliver rig mulighed for et tiltrængt grin med bl.a. Nikolaj Lie Kaas og Mads Mikkelsen i komedien Retfærdighedens Ryttere eller at nynne med på Lille Sommerfugl med Jesper Christensen og Karen-Lise Mynster i hovedrollerne. Også Thomas Vinterbergs DRUK, som har modtaget filmpriser i overflod og er nomineret til en Oscar, vil kunne ses i biografen. Til de mindste gæster er Operation Nordpolen og The Croods 2 på programmet. Mads Mikkelsen-fans kan desuden opleve den populære skuespiller i science fiction-filmen Chaos Walking, mens den Oscar-nominerede thriller Promising Young Woman byder på spænding på kanten af biografsædet.