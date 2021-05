Endelig: Børnene retur i skolerne

På Susåskolen var skoleleder Stefan Gents allerede klar til at trykke på sendknappen i spisefrikvarteret tirsdag, for at give forældre og elever besked om at skolen åbner igen for alle elever fra torsdag morgen. Den har været en lang drøj tid med hjemmeskoling online og senest fremmøde i skolen hver anden uge for 5. til 8, klasserne.