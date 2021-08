Økonomichef Kim Holmberg (t.v.) og salgs- og marketingsdirektør Mads Elming har begge været på glasværket i Fensmark i mange år og tager det som en selvfølge, at de både kæmper glasværkets og lokalområdets sag. Foto: Thomas Olsen

En travl virksomhed med mange glas i ilden

Næstved - 19. august 2021 kl. 13:34 Af Helle Hansen Kontakt redaktionen

800 millioner glas om året. 24:7 er der gang i ovnene, og det er også tæt på, at der døgnet rundt er gang i ledelsen. I hvert fald er det et par meget engagerede mænd, der står i spidsen for Ardagh Glass Holmegaard, som er årets modtager af erhvervsprisen.

Både økonomichef Kim Holmberg og salgs- og marketingsdirektør Mads Elming har været på glasværket i mange år, og de er begge to ud over det daglige arbejde involveret i flere udvalg og foreninger.

Med liv og sjæl - Enten kan man lide det og går op i det med liv og sjæl, eller også er man hurtigt væk igen, siger Kim Holmberg, der har været på glasværket siden 1989. Mads Elming når frem til, at han har været her i 28 år.

- Vi har da haft lejlighed til at sætte vores præg på virksomheden, konstaterer Mads Elming, der tillige er næstformand i bestyrelsen i Næstved Erhvervsforening, er med i aktionsgruppen for motorvejen og i komitéen for tværforbindelsen samt er formand for bestyrelsen for Fensmark Fjernvarme, som aftager overskudsvarme fra glasværket.

Det er selvfølgelig en stor skuffelse, at motorvejen nu først er sat til at være færdig i 2031:

Ardagh Glass Holmegaard Ardagh Glass Holmegaard var tidligere en del af Holmegaard Glasværk, som blev grundlagt i 1825.

I 1995, under Royal Scandinavias ejerskab, blev der lavet et selvstændigt selskab Holmegaard Emballage med frasalg for øje, mens kunstglasset fortsatte under navnet Holmegaard Glasværk.

I 1997 blev Holmegaard Emballage solgt til PLM, som året efter blev overtaget af Rexam.

Sommeren 2007 blev Rexam overtaget af irske Ardagh Glass Group, og i dag hedder det lokale glasværk Ardagh Glass Holmegaard og er det ene af koncernens to glasværker i Skandinavien. Det andet ligger i svenske Limared.

Ardagh Group har i dag 34 glasværker og 23 fabrikker, der fremstiller metalemballage. De er fordelt på 12 lande, og her er i alt godt 16.000 ansatte. Koncernen omsætter årligt for cirka 44 milliarder kroner.

Ardagh Glass Holmegaard beskæftiger pt omkring 330 medarbejdere. De ansatte i produktionen er fordelt på fem hold, da de to glasovne kører døgnet rundt året rundt. Det lokale glasværk producerer årligt 800 millioner styk emballage, og den årlige omsætning i Fensmark er på omkring 525 mio. kroner.

- Men baglandet ved, at vi virkelig har kæmpet, og at motorvejen er på listen, siger Kim Holmberg, så så langt så godt.

Tværforbindelsen mod nord er også vigtig, da glasværket har kunder over hele landet, og glas til blandt andre Albani og Arla skal den vej.

Affald og afgifter Kim Holmberg har brugt meget tid på at kæmpe for den optimale affaldssortering, som giver brugbare glasskår til glasværket.

En anden kamp på de store linjer drejer sig om energiafgifter. Her foregår arbejdet meget i Dansk Industris brancheforening for procesindustrien, hvor Ardagh Glass Holmegaard sidder sammen med andre store danske virksomheder som Rockwool og Aalborg Portland.

Lokalt er han med i bestyrelsen i Næstved Erhverv, den regionale afdeling af Dansk Industri, som dækker Sydsjælland og stiller selvfølgelig med glæde op, når politikere gerne vil kigge forbi og blive klogere på tilværelsen på et glasværk i provinsen.

Derudover har Ardagh Glass en plads i Næstved Havns bestyrelse, da glasværket qua sit brug af råvarer til glasproduktionen er en af de store kunder.

Pt. varetages den post af Henrik Bonné, der var fabrikschef på glasværket i Fensmark, indtil han i 2014 blev forfremmet til en international stilling.

Dybt engageret Så man må sige, at det lokale glasværk er dybt engageret lokalt.

- Det er ikke noget, vi tænker så meget over. Det er jo noget vi gør både for vores egen og lokalområdets skyld, siger Mads Elming.

At de er involveret så mange forskellige steder, forklarer de med, at hvert sted kan noget forskelligt. Og de forsikrer, at de fortsætter kampen for bedre forhold for glasværket og resten af det lokale erhvervsliv.