På Naturens Dag søndag den 13. september foregår det store lokale arrangement i Rådmandshaven, hvor der er gratis adgang og mulighed for blandt meget andet at bage pandekager over bål. Foto: Steen Knarberg

En søndag med naturlige tilbud

Her er Danmarks Naturfredningsforening, Natur & Ungdom og Jægerforbundet gået sammen om at invitere til naturoplevelser kl. 10-16.

Der vil være mulighed for at fiske efter smådyr i Susåen, fange kriblekrabledyr og lave insektvæddeløb, spille naturbanko, se and og fasan, både helt tæt på og indeni, få smagsprøver på vildtet, bage pandekager over bål og opleve en sweisshund (der opsporer trafikramt vildt).