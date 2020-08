Se billedserie Bestyrelsen i skulpturgruppen er her indrammet af den nye port til promenadens skulpturpark. Fra venstre ses Paul Dubienko, Nils Stahlschmidt, Nils Byskov Ottosen og Harry Nielsen. Foto: Jan Jensen

Send til din ven. X Artiklen: En skål for skulpturer på havnepromenaden Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

En skål for skulpturer på havnepromenaden

Næstved - 31. august 2020 kl. 07:30 Af Jan Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Der er måske nogle der tror, at nogen har tabt noget på vej til genbrugsstationen. Sådan er det med kunst. Det handler om at se sit eget billede i det.

Læs også: Endnu en skulptur er på vej langs havnepromenaden

Formanden for havneudvalget Kristian Skov-Andersen indrømmer blankt, at han ikke har den store forstand på kunst, men han slår fast, at Ulrik Vintersborgs skulptur gør en kæmpe forskel lige der, hvor kanalen slår et lille knæk.

Borgere i området og andre forbipasserende har længe haft glæde af de to første skulpturer på havnepromenaden. Kristian Nesgaards »Uden Titel« og Ulrik Vintersborgs »A Geometric Point Of View« skulle have været indviet for godt fem måneder siden, men coronakrisen kom i vejen, og det eneste gode ved det er, at jorden og græsset omkring skulpturerne har sat sig. Artiklen fortsætter under billedet.

Ulrik Vintersborg er glad for realiseringen af sit kunstværk.

De står nu mere færdige og integreret på den grønne stribe langs havnepromenaden.

Nye værker på vej Formanden for byens skulpturgruppe Nils Byskov Ottosen kalder Ulrik Vintersborgs værk for porten til skulpturparken, og han oplyser, at der er fem skulpturer i støbeskeen.

Statens Kulturfond har givet 25.000 kr. hvilket regnes for en blåstempling af indsatsen med forskønnelse af området langs kanalen i Næstved.

Gør noget for andre Bestyrelsen i skulpturgruppen fejrer dagen med et lille glas og nogle taler. Kristian Skov-Andersen får officielt overdraget skulpturerne, og nu er det op til havnen at passe på de to skulpturer og dem der kommer for fremtiden.

- Noget tyder på, det bliver en let opgave. Skulpturparken er en pendant til restauranten b-spis. Den er lokale mennesker, der står bag et initiativ som er med til at løfte byen. I er ildsjæle - nogle der gør et stort arbejde,som mange andre får glæde af, siger havneformanden. Artiklen fortsætter under billedet.

Kristian Skov-Andersen er tydeligt meget glad for, at nogen gør noget for byen uden at søge penge fra kommunen. Han er imponeret over kunst, og tester også kunstnernes humor.

Venedig Biennalen Indvielsen af de to skulpturer holdes tæt ved Ulrik Vintersborgs »port«. Han er frisk til at springe op på sit eget værk.

Ulrik Vintersborg lavede oprindelig værket i marmor på sit værelse i sin tid på kunstakademiet i Venedig. I nutiden er det smeden Knud Petersen, der realiserede det store format, og det fik han stor tak for.

Den lokale afdeling af Sydbank har via Sydbank Fonden doneret 100.000 kroner til skulpturparken.

Kristian Nesgaard fra Rønnebæk sætter sit præg på byen efter sin død.

relaterede artikler

Enke donerer værk til Skulpturparken 01. maj 2020 kl. 16:07

Pia guider dig ud i naturen: Gå dig glad midt i krisen 08. april 2020 kl. 14:00

Mere kunst på promenaden: Tre betonskulpturer er på vej 11. december 2019 kl. 19:13