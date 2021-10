Se billedserie Nu skal Næstved Gymnasium og HF have ny chef. Formand for bestyrelsen Kenneth Ladefoged Petersen ønsker ikke at fortælle, hvornår arbejdet med at finde en ny rektor går i gang. Indtil videre er vicerektor Marianne Bollerup Neuer konstitueret leder. Foto: Rikke Pedersen

En sag alle gymnasiers bestyrelser bør lære af

Næstved - 06. oktober 2021 kl. 16:33 Af Robert Andersen Kontakt redaktionen

Dette bør være et wake-up call for alle gymnasiebestyrelser i hele landet.

Det siger Stefan Flensmark, en tidligere lektor på Næstved Gymnasium og HF efter det er kommet frem at rektor Susanne Stubgaard er stoppet og har indgået en hemmelig aftale om fratrædelsen. Det de fleste nok vil kalde en fyring.

Stefan Flensmark var i forsommeren en af de tidligere medarbejdere, der mest højlydt fortalte, om hvordan det var at være ansat under Susanne Stubgaard. Han er glad for, at sagen har fået denne udgang. Han mener ikke, at bestyrelsen kunne handle anderledes, efter alt det der kom frem.

- Jeg tænker, at det var uundgåeligt, da bestyrelsen fandt ud af, hvad der reelt var foregået, siger han.

Han kalder bestyrelsens første reaktion helt urimelig (se faktaboks), men han mener, at da det først gik op for medlemmerne, hvor alvorlig sagen var, så var deres reaktion helt rigtig.

Bestyrelsens første reaktion: Da de første historier om arbejdsforholdene på Næstved Gymnasium og HF begyndte at komme frem, var gymnasiets bestyrelsen meget hurtigt ude for at slå kritikken ned hårdt og brutalt.

Sådan lød det i pressemeddelelsen: Bestyrelsen tager på det kraftigste afstand fra såvel indhold som kommunikationsform. Skolens ledelse og vi som bestyrelse har ingen mulighed for at kommentere på enkeltpersoner eller personalesager i offentligheden.

Dette er især urimeligt over for de mange dygtige og loyale medarbejdere, som, vi ved, er ansat på skolen – herunder skolens ledelse.

Bestyrelsen er af den klare opfattelse, at interne forhold skal drøftes internt på skolen.

Skolens bestyrelse er i særdeleshed ærgerlig over, at skolen på denne måde miskrediteres i offentligheden.

Den bandbulle fik mange op af skolestolene. Daværende tillidsrepræsentant for lærerne Jesper Kristiansen kaldte bestyrelsen for arrogant og tonedøv.

Efterfølgende blev der skruet gevaldigt ned for bestyrelsens retorik.

Efter to personalemøder måtte bestyrelsen erkende, at man ikke magtede at håndtere sagen selv, og konsulentfirmaet Human Act blev koblet på sagen, og den rapport trak tæppet væk under den både magtfulde, respekterede og frygtede rektor.

Håbet er lysegrønt Stefan Flensmark har hele tiden undret sig over, at bestyrelsen ikke handlede for længe side.

- Der var så stor lærerflugt. Det er jo objektivt, men bestyrelsen må jo have haft fuld tillid til Susanne Stubgaard, siger han.

Nu håber han, at ledelse, bestyrelse og lærere får en god proces, og at ingen efterfølgende bærer nag, over hvad der er sket tidligere. Artiklen fortsætter under billedet.

- Jeg håber, at bestyrelsen gør sig umage med at finde en ny rektor med den rette profil, siger han.

Sjællandske har forsøgt at få en kommentar fra formand for bestyrelsen Kenneth Ladefoged Petersen og de to bestyrelsesmedlemmer byrådsmedlem Per Sørensen (S), der er valgt til at sidde i gymnasiets bestyrelse af Næstved Byråd og Kirsten Devantier (V), der er valgt af Region Sjælland - ingen af de tre har haft lyst til at kommentere sagen yderligere.

Tid til eftertanke Nils-Georg Lundberg er formand for Gymnasiernes Bestyrelsesforening vil ikke kommentere den konkrete sag - dertil kender han den ikke godt nok, fortæller han.

Han kalder sagen helt enestående, og den understreger, hvad bestyrelsens opgave er. De to største opgaver er at afskedige og ansætte rektorer.

- Det betyder meget for arbejdet på institutionen, siger han.

Når støvet har lagt sig om den konkrete sag, kan det være, at der er noget at lære også for bestyrelser på andre gymnasier, vurderer Nils-Georg Lundberg.

- Den skal vi nok lige tygge på, siger han.

Han mener, at det er vigtigt, at de som forening kan fortælle, hvad man som bestyrelsen kan og skal.

- Vi vil gerne være dem, som kan hjælpe med at skabe en god arbejdsplads for både lærere og rektor. Det er det, vi skal - drive en god skole på et højt niveau, siger han.

