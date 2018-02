Se billedserie Før showet står en nervøs Simon Klint i døråbningen og pulser på sine Prince Light.

Send til din ven. X Artiklen: En rævs historier om konen, slidt tøj og døde katte Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

En rævs historier om konen, slidt tøj og døde katte

Næstved - 24. februar 2018 kl. 13:32 Af Tekst og fotos: Jeppe Hee Rømer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En halv time før showet står Simon Klint i døråbningen bag scenen og pulser på en smøg. Han er godt nervøs, men snakketøjet fejler ikke noget.

Til daglig er Simon Klint enterprisechef og familiefar, men denne fredag aften har han lejet Gl. Ridehus i Næstved og stillet stole og scene op, så han kan optræde for dem, der har købt billet. Det er hårdt arbejde at være komiker, men han kan godt lide det.

- Jeg synes, det er sjovt at få pulsen op over 30 engang imellem, siger han.

I 2014 væddede Simon Klint med sin kone om, at han kunne skaffe et 100 mand stort publikum til et stand up-show. Hvis han ikke kunne, skulle han købe en taske til hende for 10.000 kroner, men lykkedes det, skulle hun sortere tre poser Stjernemix i smagsvarianter. Der dukkede 115 op, så Simon Klint vandt væddemålet.

Det var dog ikke nok med bare et enkelt show, her fire år efter er komikeren tilbage med sit nye show »Ræveperspektiv«.

Simon Klint er kendt under øgenavnet Ræven, men hans one man show indledes af en historie om en død kat. Det er en større forvikling, der ender med, at naboens kat er død. Publikum klukker kun, men det er også den første joke, og de skal lige varmes op.

Efterhånden som 31-årige Simon Klint får varmet op under de 98 fremmødte, og han selv får raslet nervøsiteten af sig, bliver latteren højere og stemningen mere løssluppen.

Det er et helt familieforetagende, for ved indgangen møder man Simon Klints mor, der agerer dørmand, og i baren står konen, Mette Klint. Hun kender næsten alle de fremmødte, der får et stort kram, inden hun skænker rødvin eller sodavand op.

Mette Klint er ikke sart, for de første tyve minutter af showet går med, at grine af hende og graviditet.

For eksempel er det ud fra en rævs perspektiv underligt at tale med barnet i maven - det kan jo alligevel ikke svare.

Gl. Ridehus griner sig gennem showet, og selvom Simon Klint er lidt skuffet over, at det ikke lykkedes at tiltrække de 150, som var målet, så håber han, at folk har hygget sig.

- Der er jo ingen, der forventer den store komiker - jeg er jo bare en mand, der prøver sig af, siger han.