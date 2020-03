Det var en travl dag for politiet. Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

En pose blandede bolsjer fra politiets færdselskontrol

Næstved - 17. marts 2020 kl. 18:00 Af Robert Andersen

Politiet i Næstved var på stikkerne i færdslen mandag mellem kl. 7 og 13 i Næstved.

To blev sigtet for have kørt på ulovlig knallert, to blev sigtet for fejl og mangler ved køretøj, mens en blev sigtet for ikke at have medbragt kørekort.

Derudover blev en sigtet for ikke at have medbragt forsikring, en anden sigtet for at lade sig befordre på knallert og en anden sigtet for at befordre passager på knallert.

Fire blev sigtet for at have benyttet håndholdt mobiltelefon, og to blev sigtet for at have kørt for hurtigt i 50 km/t zone.