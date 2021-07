En ommer: Ny lokalplan for skrantet boligprojekt

Se billedserie Kommunen krævede at boligselskabet rev kroen ned og byggede en lignende krobygning samme sted. Illustration: Flexbo Sjælland

Næstved - 12. juli 2021 kl. 19:24 Af Kim Palm Kontakt redaktionen

- Kom nu i gang. Der må og skal ske noget nu.

Sådan lyder den direkte opfordring fra Lokalråd Fladså til et samlet byråd efter at Flexbo Sjælland har trukket sig ud af projektet ved Mogenstrup Kro. Lokalplanens krav om at det almennyttige boligselskab først skulle rive den gamle kro ned for herefter at opføre en tilsvarende krobygning samme sted, var én af årsagerne til at boligselskabet til sidst trak i nødbremsen og sagde stop.

Nu er borgmester Carsten Rasmussen (S) indstillet på at gøre et nyt forsøg i form af en ny lokalplan, der ikke stiller samme snærende krav til bygherren.

- Den kro har ligget der længe nok så jeg er klar til at vi laver en lokalplan, der passer bedre til omgivelserne. En af udfordringerne for Flexbo Sjælland har også været, at mange af boligerne blev i to plan. Det er der ingen seniorer, der er interesserede i, så det må vi kunne gøre bedre, siger Carsten Rasmussen.

DSB flytter ind Han håber nu at andre aktører i markedet får øje på mulighederne i Mogenstrup, hvor DSB rykker ind for foden af Fårebakkerne i december 2024.

- Tetris er et godt eksempel. De har vist, at det kan lade sig gøre at bygge nyt og attraktivt i Næstved, siger tilføjer Carsten Rasmussen og henviser til de to seniorbofællesskaber, der er skudt op af mulden ved Fasanvej.

Venstres gruppeformand Kristian Skov-Andersen ærgrer sig også over, at planen om 78 seniorvenlige boliger i Mogenstrup nu er forduftet. Han mener at kommunen sætter alt for snærende krav til bygherre, når der laves lokalplaner på kontorerne i Rådmandshaven.

- Først Rådmandshaven, så Mogenstrup - hældt ned af brættet - kommunens planafdeling har ikke videre tur i den og der har måske heller ikke været politisk vilje til at lytte til markedet, Det må være en ommer, siger Kristian Skov-Andersen. Han håber at private bygherrer udstykker de sidste ledige byggegrunde i Mogenstrup.

- Når de bygger på livet løs i byer som Haslev og Rønnede, så burde det også kunne lade sig gøre i Næstved og Mogenstrup, siger Venstres gruppeformand.

En lang næse Tilbage sidder seniorerne i Mogenstrup, der havde skrevet sig op til en almennyttig bolig i Krohaven, og som nu i stedet er udstyret med en lang næse.

Varnny Mattsson er formand for Lokalråd Fladså. Han og konen var også skrevet op og på vegne af hele Mogenstrup efterlyser han handling af politikerne.

- Det lyder godt med en ny lokalplan, men al erfaring viser, at der går mindst ét år med at lave en ny. Imens må vi se på at den fordums flotte kro forvandles til en regulær ruin. Det har vi ikke fortjent og derfor må byrådet på banen, siger Varnny Mattsson.

Han er også utilfreds med, at Mogenstrup slet ikke kom med i den seneste kommuneplan, da kommunen ikke skønned, at der var behov for yderligere udstykninger af byggegrunde eftersom mange seniorer ville sælge huset og flytte i Krohaven.

Selskab er gået konkurs Efter det annullerede entrepriseudbud på grunden har Flexbo Sjælland overdraget grunden tilbage til sælgeren, norske Asmund Haare, som for nylig gik konkurs med sin hotelkoncern. Så hvad der kommer til at ske med Mogenstrup Kro er svært at svare på. Og alt imens forfalder kroen endnu mere, mens drømmen om almennyttige seniorboliger er skudt til hjørne.