En oase af kreativitet dukker op i Baghuset

- Efter fem år på SU var tiden til at springe ud i det, og jeg var heldig at finde et lokale til en fornuftig husleje, fortæller Nina Dreboldt Olsen, der blev uddannet skrædder i 1999.

- Som tekstformidler fordyber jeg mig i plantefarver, og jeg har valgt at kalde mit tøj Tinctoria, som er det latinske efternavn for planter, der kan farves.

- Jeg har et håb om, at vi fremover kan have en work­shop fast hver lørdag, så Baghuset bliver kendt for det, smiler Nina, der meget gerne selv holder kurser udenfor huset.