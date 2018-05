Digital projektleder Cecilie Birk Juncher fortæller, at kommunens hjemmeside især får ros for navigation og selvbetjeningsdelen. Foto: Næstved Kommune

En million besøgte kommunens hjemmeside

Næstved - 31. maj 2018 kl. 17:49 Af Esben Thoby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Godt 2700 om dagen, eller hvad der svarer til mere end en million på et år. Det er, hvad Næstved Kommunes hjemmeside kunne tiltrække af besøg i 2017.

De mange besøg fik kommunen til at iværksætte en brugerundersøgelse í samarbejde med firmaet Userneeds. Undersøgelsen på naestved.dk blev skudt i gang den 16. januar 2018, og da den sluttede en måned senere, havde 1900 brugere af hjemmesiden svaret på brugerundersøgelsen.

- Vi vil gerne inddrage borgerne i at gøre hjemmesiden bedre, og en undersøgelse som denne er guld værd, når man skal arbejde med at udvikle hjemmesiden. Det giver os et godt billede af, hvilken målgruppe der bruger hjemmesiden, og hvad den bliver brugt til, fortæller Cecilie Birk Juncher, digital projektleder i Næstved Kommune, og fortsætter:

- Det betyder blandt andet, at vi kan sætte ind der, hvor vi hurtigst kan hjælpe flest mennesker. Vi vil, at naestved.dk skal være den primære kilde til oplysninger om kommunen. Men hvis ikke vores hjemmeside er opdateret, så finder folk oplysningerne andre steder, og det er jo ikke sikkert, at det er de rigtige oplysninger, de finder.

Arbejdet med hjemmesiden er en konstant opgave. I 2018 vil fokus især være på to ting: At gøre vejen til viden kortere, hvilket betyder, at borgere og virksomheder skal opleve, at der bliver kortere til det svar eller den løsning, de søger.

Og kvaliteten af indholdet på naestved.dk, herunder sprog, links, overskrifter og tekster, skal gøre det lettere at bruge hjemmesiden. Det gælder ikke mindst de borgere, som benytter skærmlæsere og andre hjælpemidler, når de navigerer på internettet.

Ved undersøgelsen svarede 90 procent, at de samlet set finder kommunens hjemmeside god eller meget god.

