Michella Elgaard Petersen, tv, og Vijaya Zachariassen har lært meget om betjening af kunder i Café Crea. Nu skal de sidsge farvel til deres elskede arbejdsplads.

En måned til lukning: Øv-stemning i Café Crea

Næstved - 23. maj 2018 kl. 08:29 Af Anna C. Møhl Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der var mange, der græd, da Morten Dall, centerleder i Næstved Sociale Virksomhed, NSV, besøgte Café Crea i Ramsherred og fortalte brugerne, at det kreative værksted lukker.

Og så regnede spørgsmålene ellers ned over centerlederen.

- Hvorfor skal besparelser altid gå ud over de handicappede?

- Hvorfor lukker du ikke bare hele NSV?

- Jeg har været fire steder og de er alle lukket. Hvad bliver det næste?

Vred og frustreret

40-årige Vijaya Zachariassen var med på mødet og reagerede meget voldsomt.

- Jeg blev meget, meget ked af det. Og vred og frustreret. Jeg er så glad for at være her, siger 40-årige Vijaya Zachariassen.

Cafeen, der ikke bare serverer kaffe og kage, men også er et kreativt værksted for udviklingshæmmede, handicappede eller unge med særlige behov, ofres i et forsøg på at finde million-besparelser.

NSV skal spare 5.5 millioner kroner. Den sociale virksomhed har haft et økonomisk efterslæb igennem de senere år, og NSV har haft svært ved at efterkomme sparekravene, da handicap-området i forvejen er voldsomt økonomisk udfordret.

Ved at lukke Café Crea sparer NSV næsten en million kroner om året.

Michella Elgaard Petersen er så skuffet over, at hendes arvejdsplads det sidste år lukker, at hun har valgt helt at forlade NSV.

- Jeg vil ikke være en del af NSV mere. Jeg er led og ked af det her system, siger hun.

Michella Elgaard Petersen skal i praktik i Matas i Sct. Jørgens Park.

Café Crea lukker 29. juni.

