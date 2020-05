Ove Henriksen var aktiv til det sidste og var i gang med at røgte rejer, da han blev ramt af en hjerneblødning og døde efter kort tids sygdom. Privatfotos

En fisker har forladt os: Oves liv var ål og rejer

Søren Henriksens far og Bettina Linder Henriksen svigerfar, Ove Henriksen, er død. Han blev 80 år og var aktiv til det sidste.

- Han var ude at røgte rejegarn på Avnø Fjord som så ofte før, da han blev ramt af en hjerneblødning og døde tirsdag den 19. maj efter kort tids sygdom, fortæller Bettina Linder Hansen.

- Selvom han var næsten 81, så fangede Ove stadig ål i Øresund, hvor han havde 300 åleruser og han havde også rejegarn på Avnø Fjord, siger Bettina, der fortæller at Ove Henriksen var lavet af noget helt specielt.

Firkløveret

Karrebæksminde Seafood kører videre, også uden Ove. Men familie-firkløveret har mistet et vigtigt blad og Ove Henriksen vil blive savnet for sin hjælpsomhed - og for sine friske fisk - fanget som skånsomt kystfiskeri, der tager hensyn til bestanden.