En dyr aften på landevejen: Fire frakendelser og 11 klip

Her må man højst køre 80 km/t, men 15 trafikanter trådte alt for hårdt på speederen.

Fire fræsede så hurtigt af sted, at det medfører en betinget frakendelse af kørekortet, mens de øvrige 11 står til et klip i kørekortet. To bilister blev målt til at køre 134 km/t.