En dagligdag med ro på

Næstved - 16. september 2021 kl. 16:27 Af Helle Hansen Kontakt redaktionen

Hvorfor køre af sted med 180 km/t, hvis mindre kan gøre det?

Det har lidt været spørgsmålet hos Hr og Fru Kok, der opsagde deres forpagtning af lokalerne i Herlufsholm Idrætscenter i Næstved pr. 30. juni. Beslutningen hænger således hænger sammen med coronanedlukningen, men det har altså intet med økonomien at gøre.

Udmærket økonomi - Der var kun seks uger, hvor vores frokostaftaler var lagt ned, men ellers har vi hele tiden haft noget af lave, så vi kan ikke tillade os at brokke os over økonomien, siger Louise Dreibøl, som siden 2014 har drevet Hr og Fru Kok sammen med manden Kim - først med adresse på Ågade og siden 2017 fra lokalerne på HGs anlæg.

- Den langsommere hverdag under corona har været med til at skubbe på vores beslutning om, at vi ikke skulle fortsætte på den måde resten af vores arbejdsliv, siger hun om tilværelsen som selvstændige i catering- og restaurationsbranchen med meget arbejde aften og weekender.

Mere fritid - Når det hele kører 180 kilometer i timen, så når man ikke at tænke meget over det, men da vi blev tvunget til at slappe lidt mere af, så blev vi enige om, at vi vil have noget mere fritid, siger Louise Dreibøl.

Parret har to børn, der i dag er 9 og 12 år.

- Dem vil vi gerne have mere tid til, siger hun, der har brugt coronatiden til at læse sundhedspsykologi og netop har åbnet eget firma med mere almindelige arbejdstider med rådgivning omkring sammenhængen mellem psykologi og spisevaner. Manden Kim Dreibøl arbejder i dag i en kantine og har fri klokken 14.30 på hverdage og fri i weekenden.

- Det har virkelig været med blandede følelser, at vi stoppede hos HG, for vi har virkelig været glade for at være der, men det er virkelig dejligt med den her opbremsning, siger hun.

