En busfuld politikere kræver motorvej tilbage på landkortet

En minibus fyldt med lokale partiledere, erhvervsfolk og lønmodtagere er Næstveds nye våben i kampen for motorvej til Rønnede.

- Og strategien er klar. Nu handler det ikke om udvikling, men om at undgå afvikling. Vi vil fortælle ministeren, at flere familier har valgt at fraflytte kommunen på grund af håbløse transportforhold og vi har også set virksomheder, der forlader byen af samme årsag. Det holder ikke, siger borgmester Carsten Rasmussen (S).