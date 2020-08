En blandet omgang virksomhedscrawl

Den røde tråd er ifølge arrangøren Næstved Erhvervsforening, at her er tale om virksomheder, der hver især har og har haft stor betydning for Næstved igennem tiden.

Team Fog på B-spis

Turens sidste stop er på B-spis, hvor der er spisning og networking og indlæg fra Team Fog Næstved v/ direktør Andreas Larsen, der vil fortælle om rejsen med at skabe et elitemandskab på højeste nationale niveau. Om det der startede med en passion, en idé og en rejse til det der i dag er blevet til et samlet produkt med mange sponsorer, events, netværksarrangementer, rejser og naturligvis med basketball som et stadigt omdrejningspunkt.