En bid af Napoli hos Rosmarino

Næstved - 01. september 2021 kl. 12:00 Af jan.jensen@sn.dk Kontakt redaktionen

Det findes mange steder, men den nyåbnede italienske restaurant på Dania 42 udmærker sig ved at være ambitiøs. Rosmarino står for et knivskarpt koncept, hvor personalet er rustet til at skabe kulinariske oplevelser, der matcher det åbne køkkens to nye napolitanske pizzaovne.

Manden bag restauranten er Fehmi Özdemir, som blandt andet driver en Rosmarino i Nykøbing Falster. Den er god, men i Næstved er det målet at løfte niveauet mod toppen, og lave det bedste og mest autentiske mad fra Italien. Artiklen fortsætter under billedet...

Berømt pizzakok på besøg - Vi har lavet en slow-start, hvor vi har prøvet nogle retter af. Det er meningen, at vi vil udvide menukortet alt efter, hvad kunderne efterspørger, siger Fehmi Özdemir og forklarer den lidt forsinkede åbning med, at det har taget tid, at få fat i det helt rette personale.

Inspirationen kommer fra Mario Signorile. Pizzakokken fra Milano har vundet talrige konkurrencer, og er instruktør på Italiens skole for pizzakokke. Han har lært personalet i Rosmarino, hvordan man gør stedet berømte for pizzaer og italienske specialiteter.

Alt er hjemmelavet Pizzamesterens datter Federica Signorile er i køkkenet sammen med sin kæreste Alessio Zanon, og parret er i fuld gang med at forvandle lange baner af nylavet pasta til tortellini. De formes runde i hænderne.

- Vi har en filosofi, der handler om at lave de bedste italienske gourmetretter. Alt er hjemmelavet, og det bliver lavet med passion for at give kunden den bedste oplevelse. Ind til videre importerer vi alle råvarer fra Italien, siger Allessio Zanon.

Tasting menu Pandemien slukkede og lukkede Restaurant Ilden. Lokalerne er genkendelige, men køkkenet er bygget om, og nu er der to store stenovne som skal løfte stedets nye identitet.

Pizzamesteren mener, at man bør drikke rødvin til italiensk mad, så derfor er vinkortet omfattende.

Der kan også købes øl og andre drikkevarer, ligesom Rosmarino laver en god espresso. Den er Alan Victor Bulut mester for. Han er den daglige bestyrer af Rosmarino.

- Jeg har været i branchen i godt 20 år, og jeg er så glad for dette sted. Jeg glæder mig til at introducere kunderne for specialiteter. Det bliver en ny oplevelse, og man kan prøve vores tasting-menu - og smage lidt af det hele, siger Alan Victor Bulut og tilføjer, at der også er mulighed for takeaway.

