Herlufsholm Kirke afholder to forskellige gudstjenester juleaftensdag - en kl. 12 og en kl. 14. Se dem online, hvis du ikke har fået plads i kirken. Foto: Niels Brande

En anderledes jul: Kom til julegudstjeneste på sn.dk

Du kan få julegudstjenesten helt hjem til dig selv i stuen, når du går ind på www.sn.dk/julegudstjeneste - her er det fra Herlufsholm Kirke. Fra 24. december ligger julegudstjenester fra forskellige kirker på Sjælland klar til at blive set og lyttet til.

Hvis du ikke kan nå at se med juleaftensdag, kan du stadig nå at klikke ind og nyde de smukke prædikener i resten af juleferien og frem til det nye år. Der er to julegudstjenester i Herlufsholm Kirke.