En af landets ældste fylder 80 år

Næstved - 29. september 2021 kl. 19:03 Af Anita Corpas

Næstved Fotoklub fejrer 80-års fødselsdag med 300 kanonskud udstillet i Gl Ridehus på Grønnegades Kassernes Kulturhus foruden et 80 års tilbageblik over klubbens historie.

Udstillingen åbnes fredag kl. 13:00 på Kulturnatten, og festlighederne fortsætter lørdag med glas og snacks og officiel fødselsdagstale af borgmester Carsten Rasmussen og kulturhusets centerleder John Nørbjerg.

Højt niveau Nationalt og internationalt har Næstved Fotoklub markeret sig ved et højt aktivitetsniveau og ved at stort set hvert år at være blandt de førende tre bedste i de nationale fotokonkurrencer under Selskabet for Dansk Fotografi (SDF) på landsplan.

Desuden er Næstved Fotoklub den eneste danske fotoklub, der gennem årene at have arrangeret omkring 30 internationale konkurrencer under navnet »The Golden«, der siden i takt med den digitale tidsalder er blevet til »The Golden Digital«.

Alene lokalt har Næstved Fotoklub 10 fotokonkurrencer for S/H og 4F og fem konkurrencer for det digitale fotografi. Derudover har Næstved Fotoklub stået for tre landsmøder med deltagelse af over 40 fotoklubber.

Selv er formand Freddie Hansen en meget passioneret fotograf, og som også rejser landet rundt, både som fotodommer og foredragsholder.

Han har væggen fuld af medaljer. Frem til år 2000 er det blevet til ikke mindre en seks guldmedaljer, syv sølvmedaljer og seks bronzemedaljer, foruden han er tildelt den næstfornemmeste titel i SDF som master sølv.

Freddie Hansen har været medlem af Næstved Fotoklub siden 1972. Han blev formand to år senere, og det er en titel, som han har beholdt i over 40 år. Trods sine 77 år, har han ingen planer om at gå af.

Ingen unge medlemmer Imidlertid er han godt klar over, at klubben ikke får mange nye medlemmer længere.

- Vi er cirka 40 medlemmer, og der kommer sandsynligvis ikke flere. Når de ser, vi er gamle mennesker, går de unge sg døde hjem, siger Freddie Hansen og forklarer, at i dag er mobiltelefonen de unges verden.

- Man tager rigtig gode billeder med mobil. Men de fleste billeder indeholder mest, hvad de har spist, tilføjer han og leer. Men klubben bruger ikke meget energi på at begræde situationen.

- Vi der er tilbage er til stede nu. Og vi er på det niveau, vi nu ønsker, og hvor passionen for fotografiet giver gode diskussioner og workshop med billeddebatter.

- Vi hjælper hinanden til at gå hjem og optimere vores billeder yderligere, siger Freddie Hansen og tilføjer, at man kun bliver bedre, når man øver sig.

Da familien for nogle år siden flyttede fra Horsebjergvej til Fensmark kasserede Freddy Hansen alle sine analoge billeder. I dag han dog stadig 75.000 digitale billeder.

- Alt det analoge er væk. Smidt ud sammen med 235 glaspræmier og mit gamle forstørrelsesapparat, siger han og forklarer, at han aldrig selv har været særlig optaget af det tekniske. For ham er det personen bag kameraet og ikke udstyret, der er afgørende for resultatet.

- Jeg er ikke teknisk nørd. Jeg ved, at det er lyset, der skaber motiverne. Det vigtigste er altid lyset.

Udstillingen kan ses fra den 1. oktober på kulturnatten kl. 13:00 til kl. 23:00. Der er gratis adgang og mulighed for en forfriskning.