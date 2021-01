Elitesvømmere forstyrret af politiet: Derfor rykkede de ud

- Sig mig engang, hvad foregår der egentlig i Herlufsholm Svømmehal?

Mens restriktionerne strammes, og svømmeturen er forbudt for de fleste, er der fortsat liv i bassinet i Herlufsholm Svømmehal. Det har fået flere borgere til at undre sig, og nogle har ligefrem ringet til politiet for at få dem til at rykke ud og stoppe enhver form for crawl-, ryg- og brystsvømning i byen.