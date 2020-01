Elever samler pantflasker for at hjælpe fattige børn

7-årige Nicoline har sammen med sine klassekammerater fra børnehaveklassen på Tybjerg Privatskole samlet rigtig mange flasker og dåser for at hjælpe fattige børn.

I den forbindelse har børnehaveklasseleder Lone Møllebro besluttet, at de skal samle penge ind til Danmarks Indsamling, der i år har temaet »Børn på flugt har brug for hjælp«. De seneste tre uger har eleverne derfor samlet pantflasker og dåser hos blandt andet familiemedlemmer, naboer og i naturen.

I børnehaveklassen på Tybjerg Privatskole har de 21 elever haft rigtig travlt de seneste uger. De er i gang med at arbejde med Verdensmålene, der blandt andet handler om at afskaffe fattigdom, bekæmpe sult og sikre, at alle har adgang til vand.

