Elever fra HTX skaber drone og vinder Regionsmesterskaberne

- De har skilt sig markant ud fra alle de øvrige deltagere. De har været velforberedte på alle punkter, og de har skabt et helt unikt produkt. Så har de har scoret højt på deres forretningsplan, været super skarpe til deres pitch og på alle øvrige parametre. Deres produkt har en reel innovationsværdi, det er nemlig et unikt produkt, der rent faktisk kan nå ud over Danmarks grænser, lyder dommernes begrundelse for at kåre de fire elever fra HTX Næstved som vindere af Regionsmesterskaberne i Entreprenørskab 2021.