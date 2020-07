Elever blev hædret for fagligt talent og socialt engagement

Industri- og Håndværkerforeningen for Næstved og omegn fortsatte den årlige tradition tirsdag den 30. juni, da fem udvalgte elever fra EUC Sjælland modtog legater for deres særlige talent og ihærdighed.

Legatuddelingen samlede de hædrede EUC Sjælland-elever, der også blev fejret af familier, lærere og mestre. De dygtige unge elever repræsenterer hvert deres fag, men fælles for dem alle er, at de ikke kun har fagligheden i orden, men også hjertet på det rette sted. Med legatet følger der også en check på 5.000 kroner.

- Det er som altid en fornøjelse, at uddele legatet til EUC Sjællands elever. Gennem mine mange år som formand, glæder jeg mig altid over at være med til at fremme håndværksfagene og sætte fokus på håndværkere, for det er dem, der kommer til at mangle i fremtiden. De hædrede skal ikke bare være dygtige til deres fag men også udvise hjælpsomhed og være gode kammerater.«