Direktør for FGU Syd- og Vestsjælland, Gert Møller, fortæller, at en elev er smittet med Covid-19.

Elev på ungdomsuddannelse smittet med Covid-19

- Der er korrekt, at vi har en elev, der er testet positiv for Covid-19. 13 elever og de lærere, der har været i nær kontakt med holdet er alle sendt hjem og sendt til testning, fortæller direktøren.

Det var allerede i løbet af weekenden, at FGU blev gjort bekendt med smitten. Mandag reagerede ledelsen ved at sende de involverede elever og lærere hjem. Mange af dem er blevet testet, og der er umiddelbart ikke flere smittede.

Smittesporing i gang

FGU - der står for forberedende grunduddannelse - har afdelinger i Næstved, Vordingborg, Korsør og Slagelse. Det er en ungdomsuddannelse til unge under 25 år, som skal forberede dem til at starte på en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller at komme i job.