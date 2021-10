Se billedserie Dommen er faldet, og Elene Nielsen er i færd med at læse konklusionen. Foto: Robert Andersen

Elene tabte med et brag fra fortiden

Næstved - 23. oktober 2021

Stemningen er så tryggende og intens, at man instinktivt ser sig om efter døren for at komme ud i den friske luft.

Det lille køkken er proppet med mennesker, der alle spændt sidder og venter på, at dommer Anders Martin Jensen endelig vil delagtiggøre omverdenen i sin afgørelse.

Forud er gået seks uger, hvor Elene Nielsen har forsøgt at holde spændingsniveauet nede, siden dommeren trak sig tilbage for at votere.

Sagen var for retten 9. og 10. september, hvor hun havde sagsøgt Næstved Kommune for ikke at have passet godt nok på hende, de hun voksede op i et hjem fyldt med alkohol, vold og seksuelt misbrug. Derudover var kommunen anklaget for at have forbrudt sig mod hendes menneskerettigheder. Sagen blev ført med et krav om en erstatning på 300.000 kroner.

Kl. 12.45 er afgørelsen er klar. Der er dyb tavshed, mens hun febrilsk læser på telefonen. Hovedet synker. Artiklen fortsætter under billedet.

Elene Nielsen har svært ved at rumme dommen og har brug for et øjeblik, inden hun kan tale om udfaldet. Foto: Robert Andersen

Uden at se op siger hun:

- Frikendt på alle punkter..... Jeg vidste det.

Tårerne begynder at trille, mens hun prøver at krybe ind i sig selv. Hendes faster forsøger med en trøstende arm, men Elene Nielsen kryber længere ind.

- Nu har jeg sat bundniveauet for, hvad kommuner skal, siger hun pludseligt og samler sig.

- Nu må vi se, om den skal ankes, siger hun så.

I sig selv Elene Nielsen har svært ved at samle sig og kryber tilbage i sig selv.

Hun kan ikke forstå dommens udfald. Hun føler, at den stiller spørgsmålstegn ved hendes troværdighed. Hun kan ikke forstå, hvordan dommeren er kommet frem til den afgørelse.

- Det er bevist, at det foregik. Det er ikke bare noget. jeg finder på, siger hun og henviser til den dom, der faldt i 2009, hvor en af morens kærester fik en dom for at krænke Elene Nielsen seksuelt.

Men ingen har dog påstået, at hun ikke blev misbrugt eller voksede op i et miljø, ingen børn burde vokse op i med alkohol, vold, vanrøgt og misbrug.

Kernen Sagen handlede om, hvorvidt Næstved Kommune vidste eller burde have vidst, hvad der foregik i hjemmet og efterfølgende burde have grebet ind. Det mente dommeren ikke, at Elene Nielsen og hendes advokat Kristine Schmidt Usterud havde ført tilstrækkeligt bevis for.

Dommeren skriver: Retten finder, at forholdene som følge af moderens problemer med grænsesætning og kommunikation, Elene Nielsens følelsesmæssige og sociale problemer og moderens alkoholproblemer ikke havde en så alvorlig og graverende karakter, at der var tale om umenneskelig eller nedværdigende behandling, jf. Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 3, eller overgreb, jf. forældelseslovens § 3, stk. 5, og straffelovens § 213 om vanrøgt, selvom der var tale om forhold, der skadede Elene Nielsens sundhed og udvikling. Artiklen fortsætter under billedet.

Dommen er faldet, Næstved Kommune er frikendt, og Elene Nielsen sammen med familie og venner er rystet. Foto: Robert Andersen

Et eventuelt erstatningsansvar for disse forhold er derfor forældet, jf. forældelseslovens § 3, stk. 1, sådan skriver dommer Martin Anders Jensen.

Han medgiver, at de to tilfælde af seksuelt misbrug, som fandt sted mellem december 1999 og august 2000, og hvor der er faldet en strafferetsdom i 2009.

Sagen om Elene Nielsen helt kort Sjællandske fortalte i november 2017 historien om den nu 30-årige Elene Nielsen, der i store dele af sin barndom har levet i det, hun selv kalder et helvede fyldt med vold og seksuelt misbrug.



Elene Nielsen var allerede, fra hun var ganske lille, viste tegn på, at hun ikke havde det godt. Det lykkedes dog aldrig myndighederne at oprulle sagen. Efterfølgende kom det frem, at hun var blevet seksuelt krænket af en lang række mænd, og at hun var blevet mishandlet og vanrøgtet af sin mor.

I dag er hun stadig invalideret af oplevelserne i sin barndom. Hun har og har haft en lang række af diagnoser og en lige så lang række fysiske symptomer.



Efter en afgørelse i Ankestyrelsen blev Elene Nielsen bevilget førtidspension i januar 2019.



I juli 2018 stævnede Elene Nielsen Næstved Kommune for omsorgssvigt med et krav om 450.000 i tortgodtgørelse. Kravet blev afvist af Børne- og Skoleudvalget.



Elene Nielsens advokat søgte Civilstyrelsen om fri proces. Det blev afvist, hvorefter der blev klaget til Procesbevillingsnævnet, som senere meddelte, at der var bevilget fri proces, men kun for et søgsmål på 300.000 kroner.



Sagen er en udløber af en beslutning taget i Folketinget i 2012, som bevilgede 600.000 kroner frem til 2020 om året til børn og unge til at anlægge erstatningsager, når de var blevet svigtet af kommunen.



Elene Nielsens sag kom endelig for retten 9-10. september i år, og dommen skulle være faldet fredag 8. oktober. Nu er den udsat til fredag 15. oktober. Sagen blev udsat igen og endelig faldt der dom 22. oktober.



Disse to forhold må anses for umenneskelig og nedværdigende behandling og overgreb, skriver dommeren. Han mener dog ikke, at Næstved Kommune vidste eller burde have vidst, at der var en risiko for, at Elene Nielsen ville blive udsat for dette, og det er derfor, at han mener, at Næstved Kommune skal frifindes.

Anken Tilbage står spørgsmålet om en anke til landsretten. Elene Nielsens advokat Kristine Schmidt Usterud er på ferie og vil derfor først tage stilling til en eventuel anke senere. Det skal ske inden for fire uger fra domsafsigelsen. Elene Nielsen har fået bevilget friproces af Procesbevillingsnævnet, og det er i nævnet, at der skal tages stilling til, om staten vil betale en eventuel ankesag.

Elene Nielsen er klar. Hun mener, at sagen skal gå hele vejen.

- Jeg skal gennem hele møllen igen, siger hun trodsigt.

Næstved Kommune I Næstved Kommune er man tilfredse med afgørelsen.

Direktør Jan Milandt mener, at det er godt at retten slår fast, at kommunen har handlet, som den skulle og ikke har brudt Elene Nielsens menneskerettigheder,.

- Men det gør indtryk, når et barn ikke har en god barndom, siger han og slår fast, at dette er en sag uden vindere.

