Ekstraordinært åbent i ungdomsklubberne

Næstved Ungdomsskoles lokale ungdomsklubber i Tappernøje, Glumsø, Fensmark og Fuglebjerg holder åbent sommeren over, hvor der vil være ekstra aktiviteter for børn og unge i alderen 11 til 17 år.

Computerspil og dagsture

I løbet af sommerferien vil klubberne have en lang række ekstra aktiviteter for kommunens børn og unge. Blandt andet vil man i Fensmark og Fuglebjerg kunne deltage i såkaldte LAN-events, altså computerspilarrangementer, hvor der er mulighed for at spille spil som CS:GO og League of Legends med sine venner. Derudover vil der også være aktiviteter som skating, dagsture til Karrebæksminde og København samt klatring.