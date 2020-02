Se billedserie Både Dyrenes Beskyttelse og Den Danske Dyrlægeforening opfordrer til, at der indføres krav om mærkning og registrering af katte. Foto: Dyrenes Beskyttelse Foto: Thomas Degner

Eksplosiv stigning i internatkatte:34.000 kræver ny lov indført

Næstved - 16. februar 2020

Nu råber Dyrenes Beskyttelse vagt i gevær. Organisationen står for at håndtere to ud af tre internatkatte i Danmark på dets otte internater, og i 2019 modtog man næsten 9000 katte, hvilket er en stigning på 40 procent i forhold til året før.

Der er katte overalt Hos Fuglebjerg Internat er stigningen endnu højere, nemlig på hele 50 procent.

- Det er meget voldsomt, og vi ved ikke, hvad årsagen er. Det giver et voldsomt pres, og der er katte overalt, siger internatleder Benny Jørgensen og fortsætter:

- Vi skal tage imod dem, så vi må finde på forskellige småløsninger, men det er klart, at jo flere katte, der er, jo større pres er der på dem, og jo større risiko for sygdom er der også. Vi er snart ved at have nået smertegrænsen for, hvad vores bygninger kan klare.

Håbløst I sidste uge vedtog Folketinget en ny dyrevelfærdslov, som for første gang nogensinde giver fødevareministeren bemyndigelse til at udstede regler om mærkning og registrering af katte, som det allerede er tilfældet for hunde.

Allerede inden da havde Dyrenes Beskyttelse startet en underskriftsindsamling for at få ministeren til at indføre disse regler, og mere end 34.000 borgere har allerede skrevet under i løbet af to måneder. Det samme har 160 virksomheder og organisationer.

- Det har jeg selvfølgelig også gjort. Jeg må sige, at jeg længe har undret mig over, hvorfor dælen folk ikke får det gjort automatisk. Mange af de katte, vi får ind, er velplejede og enten steriliseret eller kastreret. Når folk har brugt penge på den slags, er det håbløst, at de så ikke har lagt 100 kroner ekstra oveni for at få chippet eller øremærket katten, mener Benny Jørgensen.

Når kattene er mærket, kan internatet lynhurtigt finde frem til rette ejermand, så en vildfaren kat kan komme hjem igen. Når de ikke er, er det næsten en umulig opgave og som at lede efter en nål i en høstak.

Hvem skal kontrollere? Selvom Benny Jørgensen glæder sig over, at der endelig ser ud til at ske noget politisk på området, så har han dog svært ved at se, hvordan loven rent praktisk skal håndhæves.

- Det er alletiders med en kattelov, men hvem skal kontrollere det? Hvis kattene ikke er mærket, er det jo ikke sådan, at politiet bare kan gå tilbage og finde ud af, hvor de er kommet fra. Det er umuligt. Intentionerne er gode, men det vil tage et stykke tid at få indarbejdet. Vi må håbe, at det virker og har fået en effekt om ti år, lyder det fra Benny Jørgensen.

Lande som Belgien, Frankrig og Grækenland har allerede indført lignende krav om mærkning og registrering af katte, mens det drøftes i blandt andet Finland og England.